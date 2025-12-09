Atatürk Üniversitesi UI GreenMetric 2025'te 66 Basamakla 180. Sıraya Yükseldi

Atatürk Üniversitesi UI GreenMetric 2025'te yükselişini sürdürdü

Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performansını altyapı, enerji, atık yönetimi, su kullanımı, ulaşım ve eğitim gibi çevresel kriterler üzerinden değerlendiren prestijli uluslararası endeks UI GreenMetricin 2025 sonuçları açıklandı. Bu yıl 105 ülkeden 1.745 üniversitenin değerlendirildiği endekste, Atatürk Üniversitesi dikkat çeken bir başarı elde etti.

Başvuru sürecini 2021 yılından bu yana Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi yürütüyor. 2025 sonuçları, Tayvan National Chi Nan University (NCNU) ev sahipliğinde duyuruldu. Açıklanan verilere göre Atatürk Üniversitesi, 5. yılında da istikrarlı yükselişini sürdürerek dünya sıralamasında 66 basamak birden ilerledi ve 180. sıraya yerleşti.

Coğrafi değerlendirmede Asya kıtasındaki üniversiteler arasında 101'inci, Türkiye'den katılan 142 üniversite arasında 18'inci, devlet üniversiteleri arasında ise 13'üncü oldu. Üniversitenin toplam puanı 7.825'ten 8.260'a yükseldi; eğitim ve araştırma, atık yönetimi, su yönetimi, kampüs ulaştırma politikaları, sürdürülebilir enerji ve altyapı olmak üzere altı temel göstergenin beşinde kayda değer artış görüldü.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun değerlendirmesi

“UI GreenMetric gibi uluslararası saygınlığa sahip bir endekste yükselişimizi istikrarlı biçimde sürdürmemiz, çevre dostu uygulamalardan sürdürülebilir enerji politikalarına, yeşil kampüs adımlarından karbon ayak izimizi azaltmaya kadar pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar doğru bir yolda ilerlediğini göstermektedir. Enerji verimliliği, atık ve su yönetimindeki titizlik, çevre bilincini merkeze alan ulaşım ve yerleşke politikalarımız bu başarının temel unsurlarıdır. Bu süreçte emek veren Sürdürülebilirlik Ofisimize, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi olarak sürdürülebilirliği bir tercih değil, kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz; bu anlayışla hem bölgesel hem ulusal hem de küresel ölçekte ses getiren çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz,” dedi.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden perspektif

Merkez Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, sürdürülebilirlik yaklaşımının artık yalnızca kampüslerde yeşil alan düzenlemeleriyle sınırlı kalmadığını vurguladı: “Yeşil sürdürülebilirlik; yapı ve altyapı güçlendirme, akıllı ve yeşil bina uygulamaları, sürdürülebilir enerji yönetimi, atık ve su yönetimi, ulaşım politikaları ve iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerini kapsayan çok boyutlu bir yapılanmaya dönüşmüştür. Atatürk Üniversitesi’nin 6 temel kategorinin 5’inde kaydettiği ciddi yükseliş, karbon salımının azaltılması ve NET SIFIR-2053 TÜRKİYE hedefi doğrultusunda kararlı bir ilerleyişin göstergesidir.”

UI GreenMetric nedir?

UI GreenMetric, üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik performansını değerlendirmeye odaklanan; enerji kullanımı, sürdürülebilir atık ve su yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile çevresel planlama ve yönetim gibi alanlarda performans göstergeleri içeren kapsamlı bir ölçme sistemidir. Endeks, kurumların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmalarını ve sürdürülebilir uygulamaları benimsemelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Her yıl dünya genelindeki üniversitelerin başvuruda bulunduğu UI GreenMetric, kurumların sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirerek sıralamaya dahil edilip edilmeyeceklerini belirliyor ve hem kurumsal gelişime katkı sunan hem de küresel ölçekte çevresel sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

