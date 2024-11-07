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Atatürk Üniversitesi Yakıt Analiz Laboratuvarı Akredite Oldu

Atatürk Üniversitesi, Yakıt Analiz Laboratuvarı'nın TÜRKAK tarafından akredite edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:32
Atatürk Üniversitesi Yakıt Analiz Laboratuvarı Akredite Oldu

Erzurum'da Yenilikçi Bir Adım

Atatürk Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Yakıt Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimler sonucunda akredite edilmiştir.

Akreditasyon Süreci ve Sertifika Detayları

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, laboratuvarın akreditasyonu 14 Ekim 2028 tarihine kadar geçerli olup, uluslararası ve ulusal kalite standartlarına uygunluk sertifikası almıştır.

Hizmet Verdiği Alanlar

Yüksek teknolojili cihazlarla donatılmış olan Yakıt Analiz Laboratuvarı, özellikle katı ve sıvı yakıt analizleri gerçekleştirmekte ve bu sayede hem bölgesel hem de ulusal kamu kurumları ile özel sektöre hizmet sunmaktadır. Laboratuvar, sektörün ihtiyaçlarına uygun geniş kapsamlı araştırmalar yapılmasına olanak tanımaktadır.

Rektörün Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, laboratuvarın akredite edilmesinin kalite standartlarına uyum açısından önemli bir gösterge olduğuna değinerek, "Bu akreditasyon, sadece üniversitemiz için değil, aynı zamanda enerji sektörünün gelişimi ve çevre koruma alanlarında da büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

Enerji Sektörüne Katkı

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ise Yakıt Analiz Laboratuvarı'nın, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik alanındaki projelere önemli katkılar sunacağını belirtti. Laboratuvar, enerji sektöründeki araştırmaların daha kaliteli ve güvenilir verilerle desteklenmesine öncülük edecektir.

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