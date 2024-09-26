Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katıldı. Konferans, Türkiye İş Bankası tarafından gerçekleştirilen önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Atatürk'ün Vizyonuna Vurgu

Konferansın açılışında konuşan Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet hedefinin, bilim ve sanat alanlarında büyük adımlarla gerçekleştirileceğini belirtti. "Türkiye sadece deniz, kum ve güneş turizminden değil, tarihi ve kültürel zenginliklerinden de yararlanıyor." ifadesini kullandı.

Ekonomik Bağımsızlık ve İş Bankası

Ersoy, İş Bankasının 100. yıl dönümünü kutlayarak, bankanın Türkiye'nin ekonomik kalkınmasındaki önemine dikkat çekti. "Ekonomik bağımsızlık, ulusal egemenliğin teminatıdır. İş Bankası, bu bağlamda Türkiye'nin kalkınmasında kritik bir rol oynamıştır." dedi.

Kültürel Miras ve Turizm

Ersoy, Türkiye'nin 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm gelirine ulaşmayı hedeflediğini belirtti. "Ülkemizin arkeolojik kazıları ve kültürel miras projeleri, turizm sektöründe büyük bir etki yaratmaktadır." açıklamasında bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri

Bakan, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin geniş kitlelere ulaşmak adına düzenlendiğini vurguladı. "Festival programlarımız, 16 şehirde toplamda 8 ay sürecek şekilde gerçekleştirilecektir." dedi.

Uluslararası Konuklar ve Paneller

Konferansta, Prof. Dr. Aziz Sancar, Malcolm Gladwell ve Steve Wozniak gibi önemli isimler yer alacak. Ayrıca, Türkiye'yi temsil eden sporcuların da katılım sağlayacağı paneller düzenlenecek.

Son olarak, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali da konferansın önemine değinerek, kurumsal sorumluluk ve ülke ekonomisindeki katkılara vurgu yaptılar.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.