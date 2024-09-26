DOLAR
34,16 -0,06%
EURO
38,19 -0,38%
ALTIN
2.934,9 -0,61%
BITCOIN
2.196.406,82 -1,35%

Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kültürel ve ekonomik bağımsızlığa vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:18
Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı

Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katıldı. Konferans, Türkiye İş Bankası tarafından gerçekleştirilen önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Atatürk'ün Vizyonuna Vurgu

Konferansın açılışında konuşan Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet hedefinin, bilim ve sanat alanlarında büyük adımlarla gerçekleştirileceğini belirtti. "Türkiye sadece deniz, kum ve güneş turizminden değil, tarihi ve kültürel zenginliklerinden de yararlanıyor." ifadesini kullandı.

Ekonomik Bağımsızlık ve İş Bankası

Ersoy, İş Bankasının 100. yıl dönümünü kutlayarak, bankanın Türkiye'nin ekonomik kalkınmasındaki önemine dikkat çekti. "Ekonomik bağımsızlık, ulusal egemenliğin teminatıdır. İş Bankası, bu bağlamda Türkiye'nin kalkınmasında kritik bir rol oynamıştır." dedi.

Kültürel Miras ve Turizm

Ersoy, Türkiye'nin 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm gelirine ulaşmayı hedeflediğini belirtti. "Ülkemizin arkeolojik kazıları ve kültürel miras projeleri, turizm sektöründe büyük bir etki yaratmaktadır." açıklamasında bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri

Bakan, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin geniş kitlelere ulaşmak adına düzenlendiğini vurguladı. "Festival programlarımız, 16 şehirde toplamda 8 ay sürecek şekilde gerçekleştirilecektir." dedi.

Uluslararası Konuklar ve Paneller

Konferansta, Prof. Dr. Aziz Sancar, Malcolm Gladwell ve Steve Wozniak gibi önemli isimler yer alacak. Ayrıca, Türkiye'yi temsil eden sporcuların da katılım sağlayacağı paneller düzenlenecek.

Son olarak, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali da konferansın önemine değinerek, kurumsal sorumluluk ve ülke ekonomisindeki katkılara vurgu yaptılar.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!
2
Hollanda'dan İsrail'e Gazze'ye Medya Girişi Çağrısı
3
Erzurum'da Servis Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda
4
İsrail'in Akka Kentine Roket Saldırısı: 45 Roket Fırlatıldı
5
Antalya'da İlk Ulusal Çevre Eğitimi Kongresi Yapılacak
6
İsrail'in Gazze Saldırıları Sonuç Veriyor: 2'si Çocuk 7 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Niğde Valisi Çelik'ten Osmanlı'nın Hayata Geçirilemeyen Demir Yolu Projesi

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!