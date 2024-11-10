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Atatürk, Washington'da Törenle Anıldı

Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:08
Atatürk, Washington'da Törenle Anıldı

Atatürk, Washington'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı.

Törenin Detayları

Washington Büyükelçisi Sedat Önal ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, KKTC Washington Temsilcisi Damla Güçlü, Washington Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Alpaslan Güldal, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı Erkin Heydarlı ve birçok vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve Konuşmalar

Törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Büyükelçi Önal, burada yaptığı konuşmada, "Her şeyden önce Atatürk'ü anarken, ilk aklımıza gelen şey minnet borcu." ifadesini kullandı.

Önal, 10 Kasım'ın aynı zamanda bir "muhasebe günü" olduğunu belirterek, "Neredeyiz, ne yaptık, bundan sonra ne yapabiliriz?" sorularını gündeme getirdi. Atatürk'ün çağdaşlarından en önemli ayrımının her daim güncel kalması olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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