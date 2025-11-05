Atça Atatürk İlkokulu'ndan Gazze'ye anlamlı destek

Atça Atatürk İlkokulu'nun gözleme etkinliğinden elde edilen gelir, Kızılay Kulübü aracılığıyla Gazze'ye bağışlandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:12
Atça Atatürk İlkokulu'ndan Gazze'ye anlamlı destek

Atça Atatürk İlkokulu'ndan Gazze'ye anlamlı destek

Sultanhisar'daki gözleme etkinliği geliri Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde yer alan Atça Atatürk İlkokulu, Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirin bağışlandığını duyurdu. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Kızılay Kulübü kanalıyla Gazze'ye gönderilmek üzere teslim edildi.

Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin ortak çabasıyla gerçekleştirilen gözleme etkinliği okul bahçesinde büyük ilgi gördü. Etkinlikte, öğrenci velisi Mehmet Akpınar ve Okul Aile Birliği Başkanı Hacer Dokumacı öncülüğünde, aileler tarafından hazırlanan gözlemeler stantlarda satışa sunuldu.

"Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Okul Aile Birliği Başkanı Hacer Dokumacı, amaçlarının yalnızca maddi yardım sağlamak olmadığını, aynı zamanda öğrencilerde toplumsal duyarlılık ve vicdani sorumluluk bilinci oluşturmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Atça Atatürk İlkokulu sadece kendi ülkemize değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletlere karşı da duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Atça Atatürk İlkokulu, barış ve insanlık değerlerini temel alan eğitim anlayışıyla, öğrencilerine sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda vicdan ve empati kazandırmaya devam edecek."

Etkinlik, okul camiasının dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincinin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

ATÇALI ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ETKİNLİK

ATÇALI ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ETKİNLİK

ATÇALI ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ETKİNLİK

