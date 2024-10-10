Ateş Serbest 2024: Mehmetçik Hedefleri Tam İskeletle Vurdu

Ateş Serbest 2024'te Görkemli Bir Gösterim

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ateş Serbest 2024 adlı askeri tatbikatta göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK yönetiminin katıldığı bu etkinlikte, toplamda 995 personel görev aldı.

Yerli ve Milli Silah Sistemleri Göz Doldurdu

Tatbikatta, yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçakları, ATAK helikopterleri ve birçok yerli üretim füze sistemleri kullanıldı. Hedefler, bu modern silah sistemleri tarafından tam isabetle imha edildi.

Büyük Katılım ve Koordineli Faaliyetler

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, Orgeneral Metin Gürak, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu gibi üst düzey komutanların katılımıyla gerçekleştirildi. Faaliyetin başlıca amacı, TSK’nın ateş gücünü ve silah sistemlerinin etkinliğini sergilemekti.

Başarılı Atışlarla Hedefler İmha Edildi

Tatbikat sırasında, keskin nişancı timleri 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki hedefleri büyük bir başarıyla vurdu. Yerli üretim KNT-76, Bora-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri kullanılan atışlar, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Havanın ve Zeminin Gücü Bir Arada

Uçaksavar sistemleri ve zırhlı taşıyıcılardan yapılan atışlarla sahada tüm hedefler başarıyla imha edildi. 5 bin metredeki hedefe Kornet sistemi ile nokta atışı yapıldı.

Havadan Hedef Vuruşlar

Etkinlik, CH-47 Chinook ve Skorsky helikopterlerinin desteklediği havadan mühimmat ikmalinin ardından, ATAK helikopterleri ve F-16 uçakları ile hedeflerin vurulmasıyla devam etti. Ayrıca, AKINCI TİHA belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

Gözlemcilerin Dikkatini Çekti

Bakan Yaşar Güler ve üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra birçok askeri öğrenci ve temel kursiyer de tatbikatı yakından izledi. Açılan sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ateş Serbest 2024, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün ateş gücünü ve yerli üretim silah sistemlerindeki ilerlemeleri gözler önüne seren önemli bir etkinlik oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" başladı. Tatbikat kapsamında, TSK faaliyetinde, aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve savunma sistemleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" başladı. Tatbikat kapsamında, TSK faaliyetinde, aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve savunma sistemleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" başladı. Tatbikat kapsamında, TSK faaliyetinde, aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve savunma sistemleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" başladı. Tatbikat kapsamında, TSK faaliyetinde, aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve savunma sistemleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" başladı. Tatbikat kapsamında, TSK faaliyetinde, aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve savunma sistemleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" başladı. Tatbikat kapsamında, TSK faaliyetinde, aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve savunma sistemleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" başladı. Tatbikat kapsamında, TSK faaliyetinde, aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve savunma sistemleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" başladı. Tatbikat kapsamında, TSK faaliyetinde, aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve savunma sistemleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" başladı. Tatbikat kapsamında, TSK faaliyetinde, aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve savunma sistemleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.