Ateş Serbest-2025: TSK Hedefleri Tam İsabetle Vurdu

Ateş Serbest-2025'te hedefler tam isabetle imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünü sergilediği Ateş Serbest-2025 faaliyetinde, milli imkanlarla üretilen sistemler ve envanterdeki silahlarla hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. Etkinlik, caydırıcılığı artırmayı ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçladı.

Seçkin Gözlemci Günü ve katılımcılar

Seçkin Gözlemci Günü'ne Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ordu komutanları katıldı. Faaliyete kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katılım sağladı.

Sergilenen sistemler ve ilk kullanımlar

Polatlı General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen faaliyette F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve alanda 50 silah ve silah sistemi yer aldı. Alanda toplam 82 silah ve sistem sergilendi ve çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe ilk kez gösterildi. Faaliyette tel güdümlü dron, Aslan insansız kara aracı, Korkut silah sistemi, 105 mm Boran obüs ve sürü dron ilk defa kullanıldı.

Keskin nişancı ve makineli atış gösterileri

Yerli üretim milli piyade tüfeklerinin etkin kullanıldığı atışlarda keskin nişancı timleri 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere isabet sağladı. Atışlarda KNT-76, Bora-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri kullanıldı. Ardından makineli tüfek atışları ve sürü ile güdümlü dron faaliyetleri yapıldı; atışlar protokol üyelerince beğeniyle izlendi ve hedefler başarıyla imha edildi.

İstihkam, zırhlı birlikler ve tanksavar atışları

İstihkam birlikleri mayınlı sahalardan geçit açtıktan sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen SARP silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi. Hareket halindeki tank takımı ve zırhlı muharebe araçlarındaki toplar hedefleri ateş altına aldı. Kornet ile yaklaşık 5 bin metre mesafedeki hedefe nokta atışı gerçekleştirildi. Havan ve obüs bataryalarının ardından yerli üretim yeni nesil Fırtına obüslerinin atışları yapıldı.

Hava unsurları ve gösteriler

Topların ve CH-47 Chinook nakliye helikopterlerinin alana taşıdığı mühimmat konteynerleriyle gerçekleştirilen görerek atışların ardından ATAK helikopter taburu alana geldi. ATAK'lar roket ve 20 mm top atışları gerçekleştirdi. AKINCI TİHA selamlama geçişi yaptı, motorlu yamaç paraşütü ekipleri uçuş gösterisi sundu. Hava unsurları kapsamında iki F-16 ayrı hedeflere atış yaptı ve HÜRJET alçak irtifadan selamlama ve gösteri uçuşu ile faaliyeti tamamladı.

Sonuç

Faaliyet, TSK'nın envanterindeki milli ve mevcut silah sistemlerinin hedef üzerindeki etkisini göstererek caydırıcılık ve ortak ateş desteği koordinasyonunda önemli bir prova niteliği taşıdı. Hedeflerin tam isabetle imha edilmesi, gösterinin en dikkat çekici çıktısı oldu.

