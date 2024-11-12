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Ateşin Sanatı Sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde Başlıyor

Macar cam ve seramik sanatını Türk etkileriyle buluşturan "Ateşin Sanatı" sergisi 15 Kasım'da açılıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:32
Ateşin Sanatı Sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde Başlıyor

Ateşin Sanatı adlı sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 15 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak. Bu sergi, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenleniyor.

Sergi, Macar cam ve seramik sanatında Türk etkilerini ele alarak, Herendi ve Zsolnay porselen fabrikaları, Mor Wosinsky Müzesi, Bohus-Lugossy Vakfı ve Uluslararası Seramik Stüdyosu gibi prestijli koleksiyonlardan derlenen eserleri sunacak.

Roma döneminden 19. yüzyıla kadar uzanan cam ve seramik sanatının ortak tarihi köklerini keşfe çıkaracak olan sergi, iki kültür arasında süregelen sanat alanındaki etkileşim ve yenilikçiliği yansıtan çağdaş eserler de sergileyecek.

Serginin gerçekleştirilmesinde Bohus-Lugossy Vakfı, Çağdaş Seramik Sanatı Vakfı ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı gibi kuruluşlar önemli katkılarda bulunuyor. Ayrıca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Macaristan Sanat Akademisi, Synergy İnşaat, Gül Baba Mirasını Koruma Vakfı, Liszt Enstitüsü - Macar Kültür Merkezi İstanbul, Veszprem Belediyesi ve Pannonia Üniversitesi de bu özel etkinliğe destek sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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