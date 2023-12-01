Ateşkes Bitti Bombardıman Daha Şiddetli Başladı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ve Hamas arasında başlayan savaş 49 gündür devam ediyor. 6 günlük "insani ara" sonrası savaş tekrardan alevlendi. Yapılan ateşkes ile İsrail'in bıraktığı 30 Filistinliye karşılık, Hamas 10 İsrailli rehineyi serbest bırakmıştı. Ateşkes süresinin uzatılması ile birlikte 1 hafta savaşa ara verilmişti. Verilen arada 80 İsrailli esir ile 240 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.





Bu sabah 08.00 saati itibari ile savaş yeniden alevlendi. İsrail'in ateşkes devam ederken yaptığı "daha şiddetli devam edilecek" söylemleri an itibari ile gerçekleşiyor. Yeniden başlayan savaşta hava saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Saldırıların Şiddeti Artırıldı

Ateşkesin ardından savaş yeniden başlatıldı. 1 haftalık rehine takası ve insani aranın sona ermesi ile birlikte İsrail ordusunun saldırıya yeniden başladığı bilgisi geldi. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sırasında 5 kişinin hayatını kaybetti haberi paylaşıldı.

Gazze'nin kuzeybatısında bulunan En-Nasr Mahallesi'ndeki, Rantisi ve En-Nasr hastaneleri çevresinde Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı.