Ateşkes Bitti Bombardıman Daha Şiddetli Başladı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sabah saatlerinden itibaren bitti. İnsani aranın sona ermesi ile birlikte İsrail güçleri hava saldırılarına daha şiddetli olacak şekilde başladı. Yapılan saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ateşkes Bitti Bombardıman Daha Şiddetli Başladı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail ve Hamas arasında başlayan savaş 49 gündür devam ediyor. 6 günlük "insani ara" sonrası savaş tekrardan alevlendi. Yapılan ateşkes ile İsrail'in bıraktığı 30 Filistinliye karşılık, Hamas 10 İsrailli rehineyi serbest bırakmıştı. Ateşkes süresinin uzatılması ile birlikte 1 hafta savaşa ara verilmişti. Verilen arada 80 İsrailli esir ile 240 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

israil-gazze

Bu sabah 08.00 saati itibari ile savaş yeniden alevlendi. İsrail'in ateşkes devam ederken yaptığı "daha şiddetli devam edilecek" söylemleri an itibari ile gerçekleşiyor. Yeniden başlayan savaşta hava saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. 

Saldırıların Şiddeti Artırıldı

Ateşkesin ardından savaş yeniden başlatıldı. 1 haftalık rehine takası ve insani aranın sona ermesi ile birlikte İsrail ordusunun saldırıya yeniden başladığı bilgisi geldi. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sırasında 5 kişinin hayatını kaybetti haberi paylaşıldı. 

Gazze'nin kuzeybatısında bulunan En-Nasr Mahallesi'ndeki, Rantisi ve En-Nasr hastaneleri çevresinde Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı.

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