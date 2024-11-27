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Ateşkes ile Lübnanlılar Evlerine Dönmeye Başladı

İsrail saldırılarından kaçan Lübnanlılar, yeni ateşkes ile evlerine dönme yolculuğuna başladı. Ancak bazıları evlerini bulamayacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:48
Ateşkes ile Lübnanlılar Evlerine Dönmeye Başladı

İsrail Saldırıları Sonrası Lübnan'da Yeni Dönem

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılar, bu sabah yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından evlerine dönmek için yollara düştü. 8 Ekim 2023

Ateşkes, Türkiye saati ile 05.00'te yürürlüğe girdi. Lübnan halkı, ateşkesin ilan edilmesi ile birlikte sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı ve evlerine doğru hareket etti. Güneye giden yollarda yoğun trafik gözlemlenirken, bazıları havai fişeklerle bu durumu kutladı. Ancak, Lübnan'ın güneyindeki birçok köyde belirsizlik devam ediyor.

Belirsizlik ve Yıkım

Lübnan ordusu, yerel halkı İsrail askerlerinin işgal ettikleri bölgelerden çekilmesini beklemesi konusunda uyardı. Evlerine dönen birçok kişi, yıkılmış konut ve altyapılarla karşılaşma riski taşıyor. İsrail ordusunun gerçekleştirdiği kara ve hava saldırıları, sınır bölgesindeki birçok yerleşimi haritadan silmiş durumda.

Hizbullah'a ait hedefler olduğu iddiası ile yapılan saldırılarda, şu ana kadar 37 köy ve 40 binden fazla konut yerle bir oldu. Başkent Beyrut, Sur, Sayda gibi önemli şehirlerde de birçok konut tamamen veya kısmen yıkıldı.

İsrail'de de Göç Hareketi

Çatışmalar sonucunda İsrail'de de 60 bin kişi yerinden oldu. Hizbullah'ın roket ve insansız hava aracı saldırıları, özellikle İsrail'in Lübnan sınırındaki bölgelerde yaşayanları zor durumda bıraktı. İsrail, yürüttüğü operasyonların tahliye edilen vatandaşlarının evlerine dönebilmesi için gerekli olduğunu savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Başkent Beyrut'tun...

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Başkent Beyrut'tun Dahiye bölgesinde, vatandaşlar araç konvoyu oluşturarak kutlama yaptı.

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Başkent Beyrut'tun...

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Başkent Beyrut'tun Dahiye bölgesinde, vatandaşlar araç konvoyu oluşturarak kutlama yaptı.

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