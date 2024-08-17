Ateşkes Müzakerelerine İki Taraflı Destek: İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'dan Ortak Açıklama

İngiltere ve Avrupa'nın Dört Büyük Gücü Gazze'deki Ateşkes İçin Birleşti

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın dışişleri bakanları, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusundaki çabalara yönelik ortak bir destek açıklaması yaptı.

Ortak Açıklama ve Destek Mesajı

Bu dört ülkenin dışişleri bakanları, ABD, Katar ve Mısır öncülüğünde sürdürülen müzakerelere dair yapılan açıklamada, "Ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için varılan anlaşmayı kuvvetle destekliyoruz" dedi.

Yapıcı Tutum ve Gelecek Adımlar

Bakanlar, geçmişte benimsenen yapıcı tutumu övdü ve teknik çalışmaların devam edeceği ile üst düzey yetkililerin anlaşma sağlamak için bir araya geleceği bilgilerini memnuniyetle karşıladı.

Barış Çağrısı ve Gerginlikten Kaçınma

Açıklamada ayrıca, tüm taraflara sürece katılma çağrısında bulunarak, "Bölgede barış olasılığını tehdit edecek gerginlik yaratma eylemlerinden kaçınılmasının önemini vurguluyoruz" ifadelerini kullandılar.

Müzakere Süreci ve Son Gelişmeler

Katar'ın başkenti Doha'da, İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri, olumlu bir ortamda gerçekleşti.

Doha'daki Görüşmelerin Detayları

ABD, Mısır ve Katar, müzakerelere dair yaptıkları ortak açıklamada, görüşmelerin "ciddi ve yapıcı bir ortamda" geçtiğini belirttiler. Müzakere sürecinin gelecek hafta Kahire'de devam edeceği duyuruldu.

Hamas'tan Gelen Tepki

Hamas yöneticileri, ABD Başkanı Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı önerilerle müzakerelerden çıkan sonuçların örtüşmediğini ifade etti. Filistinli kaynaklar, Doha görüşmelerinin sonuçlarının Gazze'yi ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru ile ilgili maddeleri içermediğini belirtti. Sami Ebu Zuhri, ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" yaratmaya çalıştığını ve Gazze'deki saldırıları durdurma niyetinin bulunmadığını dile getirdi.