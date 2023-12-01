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Ateşkes Sona Erdi Gazze'de Savaş Yeniden Alevlendi

Ateşkes Sona Erdi Gazze'de Savaş Yeniden Alevlendi Bugün itibari ile 08.00 itibari ile Hamas-İsrail arasındaki ateşkes süresi bitti. İsrail ilk dakikalarda açıklamada bulundu, "Hamas ateşkesi ihlal etti. İsrail topraklarına ateş açıldı" ifadelerini kullandı.