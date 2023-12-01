Ateşkes Sona Erdi Gazze'de Savaş Yeniden Alevlendi

Bugün itibari ile 08.00 itibari ile Hamas-İsrail arasındaki ateşkes süresi bitti. İsrail ilk dakikalarda açıklamada bulundu, "Hamas ateşkesi ihlal etti. İsrail topraklarına ateş açıldı" ifadelerini kullandı.

Ateşkes Sona Erdi Gazze'de Savaş Yeniden Alevlendi
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İsrail ile Hamas arasında 6 gündür devam eden ateşkes süreci saat 08.00'de sonlandı. İsrail ordusundan gelen açıklamada Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıların yeniden başladığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Hamas'a yönelik savaş yeniden başladı" ifadeleri yer alırken "Hamas ateşkesi ihlal etti. İsrail topraklarına ateş açıldı." şeklinde duyuru yapıldı.

Sabah saatlerinde Mısırlı yetkililerden gelen haber ile ateşkes süresinin uzatılacağına dair duyuru gelmişti. 

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Anlaşma Doğrultusunda Rehineler Bırakıldı

Yapılan ateşkesin 7. gününde Hamas 8 rehineyi bıraktı. Öncesinde bırakılan 2 Rus uyruklu rehine ile birlikte bırakılan esir sayısı 10 kişiye ulaşırken İsrail'de 30 Filistinli rehineyi bıraktı. 

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