Ateşkes Sonrası Ard Arda Açıklamalar Geliyor: Netanyahu ile Hamas'tan Savaş Açıklaması

İsrail'in savaşa yeniden başlamasından sonra Netanyahu'nun ofisinden gelen açıklamada "Hamas ateşkes anlaşmasında söz verdiği kadar rehineyi teslim etmedi" ifadeleri kullanıldı.

Ateşkes Sonrası Ard Arda Açıklamalar Geliyor: Netanyahu ile Hamas'tan Savaş Açıklaması
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24 Kasım Cuma tarihli başlayan İsrail-Hamas ateşkesi bu sabah itibari ile sonlandı. Hamas'ın tekrar ateşe başlamasını iddia eden İsrail ordusundan yazılı açıklama geldi. İsrail yaptığı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridindeki Hamas hedeflerini bombalıyor" ifadeleri yer aldı.

Netanyahu'dan Açıklama

İsrail Başkanı Netanyahu'dan savaşın yeniden başlamasına yönelik açıklama geldi. Ofisinden yapılan açıklamada yeniden başlayan saldırıların suçlusu olarak Hamas gösterildi. 

Hamas'ın taraflar arasında belirlenen anlaşmaya uygun şekilde İsrailli kadın esirleri bırakmadığı ifade edildi. Netanyahu "Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak." şeklinde açıklama yaptı.

Hamas'tan Cevap Gecikmedi

İsrail'den gelen açıklamaya karşılık Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk iddialara yanıt verdi. Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Halkımızın kararlılığı ve direnişimizin kahramanlığıyla, düşmanın suçlarına, Nazi saldırganlığının yeniden başlamasına ve sivilleri hedef almasına karşı koyuyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Filistin'e yapılan saldırılara karşı direnişin devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da saldırılarını sürdürerek başaramayacak." ifadelerine yer verdi. 

 

İnsani ara olarak kararlaştırılan ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıların anlık olarak devam ettiği biliniyor. 

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