Ateşkese Rağmen Refah'ta İsrail Saldırıları: 20'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'nin Refah kentinde ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarında en az 20 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:42
Ateşkese Rağmen Refah'ta İsrail Saldırıları: 20'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

Refah'ta Şiddet Durdurulamıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkese rağmen süregelen İsrail saldırıları sonucu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti. Bu trajik olay, bölgede süregelen çatışmaların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıklamalar ve İhlaller

Refah'taki Merkezi Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına yönelik çok sayıda ihlalde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail tanklarının Mısır-Filistin sınırını geçtiği ve Refah'ın orta ve batı bölgelerinde hareketlilik gösterdiği kaydedildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

İlgili uluslararası arabuluculara yapılan çağrıda, "İsrail'in dizginlenmesi, ateşkes anlaşması hükümlerine uyması ve ihlallerine son vermesi için sorumluluklarını yerine getirmesi" gerektiği vurgulandı.

Ağır İş Makinalarına İhtiyaç Var

Büyük yaratılan yıkım sonrası Gazze'de enkaz kaldırmak ve enkaz altındaki cesetlerin çıkarılması için ağır iş makinalarının sağlanmasının aciliyeti yinelendi. Yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak için yolların açılması gerektiği ifade edildi.

Son Durum Raporu

Gazze hükümetinin verilerine göre, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'de toplam 92 Filistinli yaşamını yitirdi, 822'si yaralandı. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda ise 61 binden fazla Filistinli, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere hayatını kaybetti.

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