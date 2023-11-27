Ateşkeste Son Dakika: ABD Savaş Gemisi Hedef Alındı! Gazze'de Son Durum Ne?

Gazze’deki savaşın 51. gününde, İsrail ile Hamas arasında varılan rehine takası anlaşmasının ilk aşaması tamamlandı. Hamas, 13 İsrailli rehineyi Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla Mısır’a teslim etti. İsrail ise 39 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. Serbest bırakılan Filistinliler, Batı Şeria’da coşkulu kalabalıklar tarafından karşılandı.

Ateşkesin uzatılması için görüşmeler sürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın her gün 10 rehineyi serbest bırakması halinde ateşkesin bir gün uzayacağını söyledi. Hamas ise daha fazla rehinenin serbest kalması için ateşkesi uzatmaya çalıştıklarını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, X platformundan paylaştığı mesajda, savaştaki duraklamanın yarının da ötesinde uzatılması için çalıştıklarını belirtti. ABD, İsrail’e Demir Kubbe hava savunma sistemi için mühimmat ve önleyici unsurların tedarikini hızlandırdığını açıkladı.

ABD savaş gemisine saldırı

ABD ordusu, USS Mason savaş gemisine Yemen’den balistik füze ateşlendiğini duyurdu. Saldırıda gemide hasar oluştuğu ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi. ABD ordusu, saldırıyı kınayarak, bölgedeki güvenliği sağlamak için gereken tüm önlemleri alacaklarını ifade etti. ABD, Yemen’de Husileri destekleyen İran’ı saldırıdan sorumlu tuttu.







