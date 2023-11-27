Ateşkeste Son Dakika: ABD Savaş Gemisi Hedef Alındı! Gazze'de Son Durum Ne?

Dünyanın gözü kulağı Gazze-İsrail ateş hattında. Bölgedeki geçici ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, bölgede yeni gelişme yaşandı. ABD ordusuna ait USS Mason savaş gemisinin hedef alındığı duyuruldu.

Ateşkeste Son Dakika: ABD Savaş Gemisi Hedef Alındı! Gazze'de Son Durum Ne?
Yayın Tarihi:

Gazze’deki savaşın 51. gününde, İsrail ile Hamas arasında varılan rehine takası anlaşmasının ilk aşaması tamamlandı. Hamas, 13 İsrailli rehineyi Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla Mısır’a teslim etti. İsrail ise 39 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. Serbest bırakılan Filistinliler, Batı Şeria’da coşkulu kalabalıklar tarafından karşılandı.

Ateşkesin uzatılması için görüşmeler sürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın her gün 10 rehineyi serbest bırakması halinde ateşkesin bir gün uzayacağını söyledi. Hamas ise daha fazla rehinenin serbest kalması için ateşkesi uzatmaya çalıştıklarını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, X platformundan paylaştığı mesajda, savaştaki duraklamanın yarının da ötesinde uzatılması için çalıştıklarını belirtti. ABD, İsrail’e Demir Kubbe hava savunma sistemi için mühimmat ve önleyici unsurların tedarikini hızlandırdığını açıkladı.

ABD savaş gemisine saldırı

ABD ordusu, USS Mason savaş gemisine Yemen’den balistik füze ateşlendiğini duyurdu. Saldırıda gemide hasar oluştuğu ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi. ABD ordusu, saldırıyı kınayarak, bölgedeki güvenliği sağlamak için gereken tüm önlemleri alacaklarını ifade etti. ABD, Yemen’de Husileri destekleyen İran’ı saldırıdan sorumlu tuttu.



Öne Çıkanlar
Kış çayı içerken iki kez düşünün! Böyle kaynatılmazsa şifa değil zehir saçıyor Kış çayı içerken iki kez düşünün! Böyle kaynatılmazsa şifa değil zehir saçıyor
Borçlarını kapatmak isteyen 100.000 TL krediye başvuracak! Özel bankadan ilaç gibi kampanya Borçlarını kapatmak isteyen 100.000 TL krediye başvuracak! Özel bankadan ilaç gibi kampanya
Sabahları Aç Karnına Kakaolu Tarçınlı Türk Kahvesi İçmenin Mucizevi Faydaları Sabahları Aç Karnına Kakaolu Tarçınlı Türk Kahvesi İçmenin Mucizevi Faydaları
Çok Okunanlar
Sabah Birden Bastıracak: İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir Pazar Gününe Dikkat Sabah Birden Bastıracak: İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir Pazar Gününe Dikkat Başvurmayanın hakkı da parası da yanacak! Tapu sahiplerine son çağrı yapıldı Başvurmayanın hakkı da parası da yanacak! Tapu sahiplerine son çağrı yapıldı Euro 2024 karikatüründe dikkat çeken Türkiye detayı! Sosyal medyayı salladı Euro 2024 karikatüründe dikkat çeken Türkiye detayı! Sosyal medyayı salladı Öğrenci yurdunda dehşet veren olay! Banyodaki korkunç manzara ile karşılaşanların kanı dondu Öğrenci yurdunda dehşet veren olay! Banyodaki korkunç manzara ile karşılaşanların kanı dondu Sivas'ta Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var! Sivas'ta Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var! Meteoroloji'den 26 İl İçin Alarm: Kritik Bölgelerin Haritası Açıklandı! İstanbul İçin Tarih Verildi Meteoroloji'den 26 İl İçin Alarm: Kritik Bölgelerin Haritası Açıklandı! İstanbul İçin Tarih Verildi