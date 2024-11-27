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Ateşli Silahlar Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik: TMSF Üyeleri Silah Taşıyabilecek

Ateşli silahlar yönetmeliği değişikliği ile TMSF başkan ve üyelerine silah taşıma izni verildi, dış temsilcilerin ruhsat alımına son verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:17
Ateşli Silahlar Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik: TMSF Üyeleri Silah Taşıyabilecek

Ateşli Silahlar Yönetmeliğinde Yenilik

Ateşli silahlar hakkındaki yönetmelikte yapılan önemli değişiklik, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) başkan ve üyelerinin silah taşıyabilmesine olanak tanıdı. Bu değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliklerin Detayları

Yeni düzenlemeyle birlikte TMSF başkan ve üyelerinin silah taşıma hakkı güvence altına alındı. Ancak yapılan değişiklikle, daha önce uygulamada olan "Türkiye'de ikamet eden ve başka ülke fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan Türk vatandaşlarına silah taşıma ruhsatı verilebileceği" kuralına son verildi.

Bu kapsamda, yönetmelikteki değişiklikler, silah taşıma ruhsatı başvuru süreçleri ve şartları açısından dikkat çekici bir dönüşüm sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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