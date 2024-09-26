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Atık Ayrıştırmanın Sıfır Atık Yaşam Tarzına Etkisi

Atıkları ayırmak, sıfır atık yaşam tarzına geçişte önemli bir adım. Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci’nin görüşleriyle bu konuyu derinlemesine inceliyoruz.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:02
Atık Ayrıştırmanın Sıfır Atık Yaşam Tarzına Etkisi

Atıkları Ayrıştırmanın Önemi

Çevre duyarlılığının arttığı günümüzde, atıkları doğru bir şekilde ayrıştırmak sıfır atık yaşam tarzına geçişi kolaylaştırıyor. Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey ve Batı Avrupa gibi bölgelerde, hanelerin %90'ı atıklarının ayrıştırılmasını tercih ediyor.

Geri Dönüşüm Bilincinin Artması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci, evsel atıkların geri dönüşüm tesislerinde başarılı bir şekilde ayrıştırılabilmesi için atıkların ıslak ve kuru olarak sınıflandırılması gerektiğini vurguladı.

Küresel Atık Verileri

İngiltere merkezli bir araştırmaya göre, dünya genelinde evsel atıkların en sık bildirilen türü plastik atıklar olup, bunu gıda atıkları ve kağıt takip ediyor. Bu çalışma, 142 ülkeden yaklaşık 147 bin kişi ile yapılmıştır.

Atık Yönetimi ve Kentler

Gelişmiş ülkelerde hanelerin %53'ü atıklarını ayrıştırırken, Afrika ve Orta Doğu’daki oran %24 seviyesindedir. Bu durum, birçok ülkenin atık yönetiminde daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Organik ve İnorganik Atıkların Ayrımı

Deveci, evsel atıkları organik ve tehlikeli atıklar olarak sınıflandırdı. Tehlikeli atıklar arasında piller ve atık ilaçlar yer alırken, organik atıklar yemek artıkları gibi biyobozunur materyalleri kapsıyor.

Sıfır Atık Yaklaşımı

Prof. Dr. Deveci, sıfır atık yaklaşımı için eski yaşam tarzı alışkanlıklarına dönülmesi gerektiğini savundu. Daha önce atıkların hemen hemen hiç çıkmadığı dönemler göz önüne alındığında, bireylerin bu alışkanlıkları yeniden kazanmasının önemi vurgulanıyor.

Atıkların Ayrılmasında Öncelikli Noktalar

Belediyelerin atık yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini belirten Deveci, ıslak ve kuru atıkların ayrı toplanması gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye'de atıkların %50'sinin biyobozunur olduğunu belirten Deveci, bu oranla birlikte atık yönetiminin eğitimlerle yaygınlaşması gerektiğini ifade etti. Eğitim ve Farkındalık

Atık yönetiminin doğru yapılmadığında yaz aylarında sokaklarda biriken atıkların problem oluşturduğunu belirten Deveci, okullarda verilen eğitimlerin atıkların geri dönüşüm oranını artırmada etkili olduğunu söyledi.

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