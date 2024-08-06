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Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı 1213'e Yükseldi

Atık su arıtma tesisi sayısı son 21 yılda önemli bir artış gösterdi, 2002'de 145 olan tesis sayısı 2023'te 1213'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 18:06
Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı 1213'e Yükseldi

Atık Su Arıtma Tesislerinde Büyük İvme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülkemizdeki atık su yönetimi konusunda önemli gelişmeler kaydedildiğini duyurdu. 2002 yılında 145 olan atık su arıtma tesisi sayısı, 2023 yılı itibarıyla 1213'e ulaştı. Bu artış, daha temiz bir çevre hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Artan Arıtma Kapasitesi

Bakanlığın sosyal medya paylaşımlarında belirtilene göre, 2002 yılında belediye nüfusunun %35'ine arıtma hizmeti sunulurken, bu oran bugün %90,6'ya yükselmiştir. Bu oranlar, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik önemli bir adım olduğunu gösteriyor.

Daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için atık suların etkin bir şekilde arıtılması, hem çevreyi hem de toplum sağlığını korumak açısından kritik bir öneme sahiptir.

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