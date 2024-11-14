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Atina Belediye Meclisi'nden Gazze ve Lübnan İçin Ateşkes Çağrısı

Atina Belediye Meclisi, Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısında bulundu. Yunan hükümeti, insani krizi önlemek için inisiyatiflere katılmalı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:58
Atina Belediye Meclisi'nden Gazze ve Lübnan İçin Ateşkes Çağrısı

Atina Belediye Meclisi, Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısı yaptı. Alınan karar doğrultusunda, Yunanistan'ın başkenti Atina, uluslararası gündemin sıcak konularından biri olan Orta Doğu krizine ilişkin önemli bir adım attı.

Atina Belediyesi Meclis Üyesi Kostas Papadakis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, belediye meclisinden çıkan bu kararın, Filistin ve Lübnan için acil bir ateşkes çağrısı olduğunu bildirdi.

Papadakis tarafından paylaşılan karar metnine göre, Atina Belediyesi, Gazze'de hemen ateşkes yapılması ve Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için çağrıda bulundu. Ayrıca, Yunan hükümetinin savaşın yayılmasına ve insani krizin derinleşmesine neden olabilecek işbirliklerinden kaçınması gerektiği vurgulandı.

Yunanistan Filistin Toplumu ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, Atina'nın oylamada Filistin ve Lübnan'da ateşkes talep eden ilk Avrupa başkenti olduğunu belirtti. Bu durum, Yunanistan'ın insan hakları ve uluslararası barış konularındaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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