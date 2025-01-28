Atina Büyükelçiliği'nde Türk İş İnsanları Buluşması

Atina Büyükelçiliği, Türk İş İnsanlarını Buluştu

Yunanistan'da ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunan Türk iş insanları, Atina Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu organizasyona yaklaşık 50 Türk iş insanı katıldı.

İkili İlişkilerde Pozitif Gelişmeler

Etkinlikte konuşan Erciyes, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın ticari ilişkilere katkı sağladığını belirtti. Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık 2023 tarihindeki Atina ziyareti sırasında duyurduğu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefinin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Erciyes ayrıca, 2023 sonunda 5,8 milyar dolar olan ticaret hacminin, 2024'te yaklaşık 6,2 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Yunanistan'daki Türk iş insanlarına destek olmak amacıyla "Yunanistan Türk İş İnsanları Topluluğu"'nun kurulduğunu vurguladı. Henüz tüzel kişiliği olmayan bu topluluğun üye sayısının 200'e ulaştığını belirten Erciyes, toplantının esas amacının iş insanlarının sorun ve önerilerini dinlemek ve birbirlerini tanımalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Ekonomik İstikrar ve Yatırımlar

Erciyes, ikili ilişkiler, Ipsala-Kipi sınır kapısında yapılacak yeni köprü projesi gibi ticareti ivmelendirecek projeler hakkında bilgi sundu. Etkinlikte söz alan Atina Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Hamid Tatcı, Yunanistan'ın ekonomik görünümüne ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair önemli bilgiler paylaştı. Tatcı, ihracatı artırmaya yönelik devlet desteklerine de dikkati çekti.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık ise, Konsolosluğun iş insanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Ziraat Bankası Atina Şube Yöneticisi İshak Böge, bankanın Türkiye ve Yunanistan arasındaki dış ticaretin finansmanında kritik bir rol üstlendiğini ifade ederek, ticaretin en önemli unsuru olan nakit akışının sağlanmasında destek sağladıklarını belirtti.

Etkinlik, Yunanistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının birbirlerini tanıma fırsatı bulmalarını sağladı ve ticari ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.