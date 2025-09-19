Atina'da Akropolis'e Filistin'e Destek Pankartı: KKE Üyelerinin Protestosu

Atina'da Akropolis'e Filistin'e Destek Pankartı

KKE üyeleri tarihi tapınağa çıkarak protesto gerçekleştirdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis tapınağına, Filistin'e destek amacıyla dev pankart asıldı.

Eylemi gerçekleştirenler, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleriydi. KKE üyeleri tapınağa çıkarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti ve Filistin'e destek verdi.

Dev pankartların üzerinde İngilizce ve Yunanca olarak şu ifadeler yer aldı: “Soykırımı durdurun. Katil İsrail Devleti ile işbirliğine hayır. Filistin’e özgürlük.”

Olay, hem yerel hem de uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. KKE'nin eylemi, Atina'daki simgesel mekanda gerçekleştirilmesi nedeniyle geniş yankı uyandırdı.