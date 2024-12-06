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Atina'da Grigoropulos Anmasında Arbede: Gözaltılar ve Olaylar

Atina'da 2008'de ölen Grigoropulos'u anmak için düzenlenen yürüyüşte arbede çıktı; gözaltılar yaşandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 00:37
Atina'da Grigoropulos Anmasında Arbede: Gözaltılar ve Olaylar

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla yaşamını yitiren 15 yaşındaki Aleksis Grigoropulos'u anmak için düzenlenen yürüyüşün ardından gerginlik yaşandı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen anma etkinliğine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Anma yürüyüşü sonrası Grigoropulos'un öldürüldüğü Eksarhia semtinde meydana gelen olaylar sırasında bazı eylemciler, polislere molotofkokteyli attı. Güvenlik güçlerinin yaptığı biber gazlı müdahale ile eylemlere karşılık verildi. Bu sırada, eylemciler bölgedeki çöp kutularını ateşe verdi.

Yaşanan arbede sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aleksis Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. O zamandan beri her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2008'de polis kurşunuyla 15 yaşındayken öldürülen Aleksis...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2008'de polis kurşunuyla 15 yaşındayken öldürülen Aleksis Grigoropulos'u anma yürüyüşünün ardından eylemciler ile emniyet güçleri arasında arbede çıktı.Yürüyüşün ardından Grigoropulos'un öldürüldüğü Eksarhia semtinde çıkan olaylarda bazı eylemciler, polise molotofkokteyli attı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda eylemciler, bölgedeki çöp kutularını ateşe verdi. Olaylar nedeniyle onlarca kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2008'de polis kurşunuyla 15 yaşındayken öldürülen Aleksis...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2008'de polis kurşunuyla 15 yaşındayken öldürülen Aleksis Grigoropulos'u anma yürüyüşünün ardından eylemciler ile emniyet güçleri arasında arbede çıktı.Yürüyüşün ardından Grigoropulos'un öldürüldüğü Eksarhia semtinde çıkan olaylarda bazı eylemciler, polise molotofkokteyli attı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda eylemciler, bölgedeki çöp kutularını ateşe verdi. Olaylar nedeniyle onlarca kişi gözaltına alındı.

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