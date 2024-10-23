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Atina'da Öğretmene 'Filistin'e Özgürlük' Pankartı Nedeniyle Soruşturma Tehdidi

Atina'da bir öğretmen, öğrencileriyle hazırladığı 'Filistin'e özgürlük' pankartı nedeniyle soruşturma tehdidiyle karşılaşıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:36
Atina'da Öğretmene 'Filistin'e Özgürlük' Pankartı Nedeniyle Soruşturma Tehdidi

Atina'da Filistin'e Destek Pankartı Hazırlayan Öğretmene Soruşturma Tehdidi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Tavros semtinde bir ilkokul öğretmeni, öğrencileriyle birlikte hazırladığı "Filistin'e özgürlük" başlıklı pankart nedeniyle disiplin soruşturması tehdidiyle karşılaşmış durumda.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, öğretmen, Uluslararası Barış Günü dolayısıyla Filistin'e destek vermek amacıyla bir pankart tasarladı ve bu çalışmayı okulda sergiledi. Ancak Atina İlköğretim Müdürlüğü, yapılan bu çalışmadan rahatsızlık duyup pankartın kaldırılmasını istedi.

Okul yönetimi, durumun ciddiyetine dikkat çekerek olayı Yunanistan Eğitim Bakanlığı'na bildirme kararı aldı. Öğretmen, halihazırda konuyla ilgili yazılı bir savunma vermesi için çağrılırken, disiplin soruşturması ihtimalinin de bulunduğu belirtiliyor.

Sendikadan Tepki

Yunanistan Öğretmenler Sendikası "O Parthenonas" tarafından yapılan açıklamada, eğitim otoritelerinin konuya gösterdiği hızlı tepki eleştirildi. Sendika, söz konusu olayla karşılaştırıldığında eğitimdeki diğer problemlerinin aynı hızla ele alınmadığını vurguladı.

Sendika, öğretmene herhangi bir disiplin cezası verilmemesi gerektiğini savunarak, eğitimcilerin öğrencilerine savaşın ve barışın gerçeklerini öğretme sorumluluğuna sahip olduğunu dile getirdi.

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