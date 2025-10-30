Atina'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu

Törende diplomasi, kültür ve ekonomi vurgusu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes tarafından Büyükelçilik rezidansında kabul verildi.

Resepsiyona, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu, Atina'daki yabancı misyon temsilcileri, basın mensupları, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, İstiklal Marşı ve Yunanistan milli marşı'nın okunmasıyla başladı; her iki marşa da Batı Trakyalı soydaş genç piyanist Demirkan Baltacı piyano performansıyla eşlik etti.

Büyükelçi Çağatay Erciyes, konuklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını iletti ve konuşmasında Türkiye'nin son yüzyıldaki gelişimine dikkat çekti. Erciyes, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin; dinamik özel sektörü, genç ve eğitimli nüfusu, gelişmiş sanayisi ve yenilikçi girişimciliğiyle dünyanın ilk 20 büyük ekonomisi arasında yer aldığını belirtti.

Erciyes, Türkiye'nin üretim kapasitesine vurgu yaparak, temel ihtiyaç malzemelerinden gelişmiş savunma sanayisi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştirildiğini ve 2025 yılı ihracatının 290 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Türk-Yunan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Erciyes, ilişkilerdeki pozitif iklimin ekonomi, ticaret, turizm ve kültür gibi alanlarda somut sonuçlar doğurduğunu, bu ivmenin korunmasının her iki ülkenin de yararına olacağını vurguladı. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ege ve Akdeniz'de ezeli barışın mümkün olabileceğine ilişkin sözlerini hatırlatarak, Türkiye'nin bu vizyonu hayata geçirebilecek siyasi iradeye ve cesarete sahip olduğunu belirtti.

Erciyes, iki ülke arasındaki tüm temel meselelerin uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa dayalı, samimi ve anlamlı bir diyalog ile çözülebileceğini; bunun için Türkiye'nin meşru, hayati hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesi, tarihten husumet değil dostluk çıkarılması ve Türkiye'ye yönelik temelsiz korku, önyargı ile yanlış algıların bırakılması gerektiğini söyledi.

Resmi törenin ardından davetlilere geleneksel Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.

