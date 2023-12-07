Atina görüşmesinden açıklama: Yunan Adaları'nda Türklere 7 günlük vize!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Miçotakis, Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, ikili ticarette 10 milyar dolarlık bir hedef belirlendiğini ve Doğu Ege'deki adaların Türk vatandaşlarına 7 günlük vizesiz ziyaret imkanının kararlaştırıldığını ifade etti.

Miçotakis ikili ilişkilerin güçlendirilmesine ve aradaki olumlu atmosferin yakalanmasına yönelik adımlar atılacağını belirtti. Doğu Ege'deki vize muhafiyeti kararının turizm sektöründe olumlu etki sunması adına önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Kıbrıs konusunda ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarının önemine vurgu yapıldı.

Yılda En az 1 Kez Buluşma Kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini belirterek, "Yılda en az 1 kere buluşma kararı aldık. Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir. İpsala Sınır Kapısı'nda 2. köprünün önemine işaret ettik. Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında ayrıca, azınlıkların refahının ilişkileri olumlu yönde etkileyeceği, Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasının önemli olduğu, Filistin topraklarındaki dramın ele alındığı ve bağımsız bir Filistin devletinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. İki lider, karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde ilişkileri daha da güçlendirmek adına kararlı olduklarını belirtti.