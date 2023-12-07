Atina görüşmesinden açıklama: Yunan Adaları'nda Türklere 7 günlük vize!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme düzenleyen Yunanistan Başkanı Miçotakis'ten açıklama geldi. Başkan açıklamasında Yunan Adaları'nda Türkler için 7 gün vize sağlanacağı ifade edildi.

Atina görüşmesinden açıklama: Yunan Adaları'nda Türklere 7 günlük vize!
Yayın Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Miçotakis, Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, ikili ticarette 10 milyar dolarlık bir hedef belirlendiğini ve Doğu Ege'deki adaların Türk vatandaşlarına 7 günlük vizesiz ziyaret imkanının kararlaştırıldığını ifade etti.

Miçotakis ikili ilişkilerin güçlendirilmesine ve aradaki olumlu atmosferin yakalanmasına yönelik adımlar atılacağını belirtti. Doğu Ege'deki vize muhafiyeti kararının turizm sektöründe olumlu etki sunması adına önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Kıbrıs konusunda ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarının önemine vurgu yapıldı.

Yılda En az 1 Kez Buluşma Kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini belirterek, "Yılda en az 1 kere buluşma kararı aldık. Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir. İpsala Sınır Kapısı'nda 2. köprünün önemine işaret ettik. Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında ayrıca, azınlıkların refahının ilişkileri olumlu yönde etkileyeceği, Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasının önemli olduğu, Filistin topraklarındaki dramın ele alındığı ve bağımsız bir Filistin devletinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. İki lider, karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde ilişkileri daha da güçlendirmek adına kararlı olduklarını belirtti.

Öne Çıkanlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuya yüzlerce kişi alacak! Sınav yok, KPSS yok: Sadece tek bir kura! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuya yüzlerce kişi alacak! Sınav yok, KPSS yok: Sadece tek bir kura!
46 yaş altı iş arayanlara müjde! Dışişleri Bakanlığı kapılarını açtı: En az lise mezunları işe alınacak 46 yaş altı iş arayanlara müjde! Dışişleri Bakanlığı kapılarını açtı: En az lise mezunları işe alınacak
Sildikçe yenisi çıkan musluk kireçlerine son! Bu tekniği bilen yok: Bir kez silince bir daha kireç tutmuyor! Sildikçe yenisi çıkan musluk kireçlerine son! Bu tekniği bilen yok: Bir kez silince bir daha kireç tutmuyor!
Çok Okunanlar
Bakan Tekin'den 'okullardaki ders sürelerinin kısaltılması' açıklaması geldi! Bakan Tekin'den 'okullardaki ders sürelerinin kısaltılması' açıklaması geldi! Aylar sonra bir ilk: Motorine indirim geldi! Aylar sonra bir ilk: Motorine indirim geldi! Yıllarca boşuna okula gitmişiz! 50 bin TL veren makam mevki sahibi oluyor: Bu kadarına da pes! Yıllarca boşuna okula gitmişiz! 50 bin TL veren makam mevki sahibi oluyor: Bu kadarına da pes! Çalışan Emekliler Sevinecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5000 TL İkramiye Müjdesi Verdi Çalışan Emekliler Sevinecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5000 TL İkramiye Müjdesi Verdi Kahramanmaraş'ta korkutan deprem kısa süreli paniğe neden oldu Kahramanmaraş'ta korkutan deprem kısa süreli paniğe neden oldu Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim hamlesi! Ortak aday gösterilecek şehirler belli oldu! Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim hamlesi! Ortak aday gösterilecek şehirler belli oldu!