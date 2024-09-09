Atina Taksicileri, Sektör Sorunlarını Tartışmak İçin Grevde

Atina Taksiciler Grevde

Yunanistan’ın başkenti Atinada taksiciler, sektörün mevcut sorunlarını tartışmak amacıyla düzenlenen sendika toplantısına katılacakları gerekçesiyle bir günlük greve gitme kararı aldı.

Grev Detayları

Taksiciler Sendikası tarafından yapılan çağrı ile başlayan grev, bu sabah itibarıyla yürürlüğe girdi. Taksiciler, sendikanın düzenlediği genel kurul toplantısına aktif bir şekilde katılarak sorunları değerlendiriyorlar.

Sektör Sorunları Ele Alındı

Toplantının gündeminde, hükümetin uygulamaya koyduğu yeni vergi düzenlemeleri, sosyal güvenlik primlerindeki artış ve korsan taksi hizmetleri gibi önemli konular yer aldı. Bu sorunların, sektör üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Grevin Süresi

Planlamalara göre grevin, yarın sabah'a kadar devam etmesi öngörülüyor. Taksicilerin, bu süre zarfında yaşanacak gelişmelere göre yeni kararlar alması bekleniyor.