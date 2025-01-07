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Atlanta'da Honduras Konsolosluğu Önünde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Atlanta'daki Honduras Konsolosluğu önünde silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:50
Atlanta'da Honduras Konsolosluğu Önünde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Atlanta'da Yürek Burkan Olay

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde bulunan Honduras Konsolosluğu'nun önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, bir diğer kişi de yaralandı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Açıklamada Bulundu

Meksika Dışişleri Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, Honduras'ın Atlanta'daki konsolosluk binasının önünde düzenlenen silahlı saldırı hakkında bilgi verdi. Olayda, konsoloslukta güvenlik görevlisi olarak çalışan Meksika vatandaşı bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Açıklamada ayrıca, yaralanan bir kişinin derhal hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı ve saldırı ile ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldı.

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