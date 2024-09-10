Atlanta'da İki Yolcu Uçağı Pistte Çarpıştı

Atlanta'da Uçak Çarpışması
ABD'nin Georgia eyaletinde, Delta Havayolları ile Endeavor Air şirketine ait iki yolcu uçağı, Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nda çarpıştı.
Olayın Detayları
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Delta'nın 295 sefer sayılı Airbus A350 uçağının, Endeavor Air'in 5526 sefer sayılı Bombardier CRJ900 uçağıyla çarpıştığını açıkladı. Çarpışmanın ardından, Delta uçağının kanat ucunun Endeavor uçağının kuyruğuna çarptığı belirtildi.
Yaralı Yok
Kazaya ilişkin paylaşılan görüntülerde, Endeavor uçağının kuyruk kısmının tamamen koparak yere düştüğü görüldü. Delta uçağında toplam 221 yolcu bulunurken, Endeavor uçağında 56 yolcu olduğu kaydedildi. FAA yetkilileri, olayda yaralanan olmadığını ve soruşturma başlattıklarını duyurdu.