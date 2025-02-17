Atlanta'da Küçük Uçak Düşmesi: 2 Hayatını Kaybetti

Atlanta'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. FAA ve NTSB kazanın nedenini araştırıyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 00:41
Atlanta'da Küçük Uçak Düşmesi: 2 Hayatını Kaybetti

Atlanta'da Küçük Uçak Düşmesi: 2 Hayatını Kaybetti

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da meydana gelen korkunç bir olayda, küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Atlanta'nın doğusundaki küçük bir havaalanından havalanan tek motorlu uçağın, kalkıştan kısa bir süre sonra Covington Municipal Havaalanı yakınlarına düşmesi ile gerçekleşti.

Kazanın ardından, uçakta bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti. Yetkililer, kazada ölenlerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, uçağın havalandıktan sonra hiç iletişim kurmadığı da bilgisi verildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine dair soruşturmalarını başlattı.

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