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Atların Zeka Seviyesi Beklenenden Yüksek Çıktı

Nottingham Trent Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, atların zeka düzeyinin daha önce düşünülenden daha gelişmiş olduğunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:19
Atların Zeka Seviyesi Beklenenden Yüksek Çıktı

Atların Yeni Zeka Sınırları

Yeni bir çalışma, atların zeka seviyesinin beklenenden çok daha yüksek olduğunu gösterdi. Nottingham Trent Üniversitesi (NTU) araştırmacıları, bu konudaki önemli bulgular ortaya koydu.

Üç Aşamalı Oyunun İncelenmesi

Bu araştırmada, 20 at üzerinde yapılan 3 aşamalı bir oyunun sonuçları değerlendirildi. İlk aşamada, atların bir deste karta burunlarıyla dokunmaları için ödüllerle motive edilmeleri istendi. İkinci aşamada ise, ışığın açık olmadığı zamanlarda kartlara dokunmaları talimatı verildi.

İkinci aşamada, atların ışık durumunu göz önünde bulundurmadan kartlara dokunmaları gerektiği belirtildi. Fakat üçüncü aşamada, ışık yandığında kartlara dokunan atların ödül almakta zorlanacakları belirtilerek ceza sistemi devreye alındı.

Davranışlardaki Değişim

Araştırmacılar, ceza uygulamasından sonra atların davranışlarında gözle görülür bir değişim kaydetti. Atların, "yanlış yapmanın sonuçları" olduğunu fark ederek oyun kurallarına uymayı öğrendikleri tespit edildi.

Baş araştırmacı Louise Evans, "Cezayı uygulama kararını aldığımızda, atların performansında bir iyileşme bekliyorduk; ancak bu kadar hızlı ve dikkate değer bir gelişme görmek bizi şaşırttı." diyerek bulguların ilginçliğini vurguladı.

Sonuçlar ve Yayın

Bu önemli araştırma, hayvanların zeka düzeyleri ile ilgili anlayışlarımızı pekiştiriyor ve "Applied Animal Behaviour Science" dergisinde yayımlandı.

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