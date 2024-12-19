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Atlas Okyanusu'nda Düzensiz Göçmen Botu Battı: 4 Ölü, 4 Kayıp

Fas kıyılarından Kanarya Adaları'na giden düzensiz göçmen botu battı; 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:35
Atlas Okyanusu'nda Düzensiz Göçmen Botu Battı: 4 Ölü, 4 Kayıp

4 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

Atlas Okyanusu'nda, Fas kıyılarından yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batarak büyük bir trajediye neden olduğu bildirildi. 18 Aralık tarihinde yaşanan olayda, 4 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Kanarya Adaları Sahil Güvenlik kurumundan yapılan açıklamaya göre, 55 düzensiz göçmeni taşıyan bot, Lanzarote adasının kuzeydoğusunda, Fas karasularında battı. Kurtarma ekipleri, Lanzarote adasından 137 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine tekne ve helikopterle ulaştı.

Açıklamada, batan bottaki göçmenlerden 47'sinin kurtarıldığı ve olay yerinde 4 cesedin sudan çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca, 4 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Olayın Arka Planı

İspanyol yetkililer, batan botun Fas'ın Tan Tan kenti kıyılarından yola çıktığını ve yaklaşık 100 kilometre sonra battığını duyurdu. Sivil toplum kuruluşlarından gelen ihbarlar üzerine kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Son 24 saat içinde, Kanarya Adaları Sahil Güvenlik ekipleri, Lanzarote'nin doğusunda tespit edilen beş botta 266, Büyük Kanarya'nın güneyinde ise bir teknede 106 düzensiz göçmeni kurtardı. 2023 yılının başından bu yana, Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısında yüzde 18'lik bir artışla 43 bin 737 kişi kaydedildi.

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