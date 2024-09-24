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ATNA'nın Yeni Logosu Belirlendi

ATNA, yeni logosunu açıklayarak Kırgızistan'ın Kabar ajansının projesini birinci seçti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:26
ATNA'nın Yeni Logosu Belirlendi

ATNA'nın Resmi Logosu Onaylandı

Türk Haber Ajansları Birliği'nin (ATNA) yeni logosu nihayet belirlendi. Birlikten gelen duyuruya göre, üye ülkeler arasında gerçekleştirilen logo tasarım yarışmasında, Kırgızistan Milli Haber Ajansı'nın sunduğu proje birinci seçildi.

Yarışmanın Detayları

ATNA'dan yapılan açıklamada, yarışmanın kapsamı ve katılımcı ülkeler hakkında daha fazla bilgi verildi. Toplamda beş üye ülkenin haber ajansları arasında düzenlenen bu yarışmada, farklı tasarımlar değerlendirildi. 6 Kasım 2023 tarihinde, Türkiye’den Anadolu Ajansı'nın da katıldığı bu süreç, uluslararası iş birliğini ve medya sektöründe yenilikçi fikirleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) resmi logosu onaylandı. ATNA’dan yapılan açıklamada, üye 5...

Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) resmi logosu onaylandı. ATNA’dan yapılan açıklamada, üye 5 ülke haber ajansları arasında düzenlenen yarışmada, Kırgızistan Milli Haber Ajansının (Kabar) sunduğu logo projesi birinci seçildi.

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