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ATO Başkanı Baran, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılını Kutladı

Baran, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin önemi vurguladı, bu tarihi günün millet için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:58
ATO Başkanı Baran, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılını Kutladı

Baran: "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi İstiklal Yolunun Kapılarını Açtı"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümünde önemli bir mesaj yayımladı. Baran, Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ile Türk milletine istiklal ve cumhuriyete giden yolun açıldığını ifade etti.

Tarih: 27 Aralık 1919

Baran, cumhuriyetin banisi Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin başkentin ve Türk milletinin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bu duygu ile şunları kaydetti:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, milletimize istiklal ve cumhuriyete giden yolun kapılarını açtı. Milli Mücadele'nin merkezi olan Ankara, diriliş ve varoluşun simgesi, Cumhuriyet'in ilanıyla milli egemenliğin kalbi oldu. 27 Aralık, Ankara'nın ise gurur günüdür. İş dünyası olarak, ülkemizi ve şehrimizi hep daha ileriye taşıma azmiyle çalışarak, bu günü gururla yaşıyoruz. Bu önemli günün yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele şehitlerini saygı ve minnetle anıyorum."

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