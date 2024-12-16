ATO Başkanı Gürsel Baran, Mevlana Müzesi'ni Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerine katılmak üzere geldiği Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Baran, Mevlana Müzesi ziyareti sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana'nın öğretileriyle insanlığa ışık tuttuğunu ifade etti. Önceden de Konya’ya geldiğini ancak Şebiarus döneminde ilk kez bu özel mekânı görme fırsatını bulduğunu belirtti.

Baran, "Hazreti Mevlana, büyük mutasavvıf, şair ve hoşgörü insanı. Biz de hoşgörü diyarı Konya'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi. Konya'nın manevi iklimine tanık olmak amacıyla, özellikle Şebiarus dönemlerinde burada olma gayreti göstereceğini dile getirdi.