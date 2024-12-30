ATO'dan 'Bir Usta Bir Çırak Projesi' Kapanış Toplantısı

ATO'da 'Bir Usta Bir Çırak Projesi' Kapanış Toplantısı Yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, elektrikli ve hibrit araçların bakım onarımına yönelik eleman ihtiyaçlarına dikkat çekerek, "'Bir Usta Bir Çırak Projesi' kapsamında yetiştirilen nitelikli iş gücünün, sektördeki boşluğu doldurmasının yanı sıra mesleğin gelişimine öncülük edeceğine inanıyorum," dedi.

Projenin Hedefleri ve Eğitimi

ATO'nun, elektrikli ve hibrit araçların bakım ve onarımı için hayata geçirdiği 'Bir Usta Bir Çırak Projesi'nin kapanış toplantısı Duatepe Salonu'nda gerçekleştirildi. Baran, otomotiv sanayisinin büyük bir değişim içinde olduğunu vurgulayarak, hibrit araçların ardından tamamen elektrikli araçların da günümüzdeki yerini aldığını belirtti.

Baran, elektrikli ve hibrit araç satışlarının hızla arttığına rağmen, bu araçların bakım, onarım ve yedek parça işlerinde yeterli donanıma sahip eleman bulunamaması nedeniyle sektörün sıkıntı yaşadığını söyledi. Bu durumun toplumsal bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Eğitim Süreci ve Sonuçları

Proje kapsamında Ankara'nın sanayi bölgelerinde araç yedek parça satışı, tamiri ve bakımı yapan 18-35 yaş arasındaki 50 kişiye elektrikli-hibrit araç ustalık eğitimi verildi. Baran, eğitimlerin teorik, simülasyon ve sanayide uygulamalı olmak üzere üç ana bölümden oluştuğunu belirtti. Kursiyerler, eğitimlerin sonunda elektrikli ve hibrit araçların elektronik-elektromekanik sistemlerinin arıza tespitini, onarımını ve bakımını yapabilecek düzeye geldiklerini ifade etti ve belgelendirilme sürecini de vurguladı.