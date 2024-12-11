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Attu Adası'nın Yerli Lideri İçin Japonya'dan Tazminat Talebi

Attu Adası'nın son yerli lideri için Japonya hükümetinden tazminat talep ediliyor. Savaş dönemi işgal acıları gün yüzüne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 06:51
Attu Adası'nın Yerli Lideri İçin Japonya'dan Tazminat Talebi

ABD'nin Alaska bölgesinde yer alan Attu Adası, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın işgali altında kalmıştı. 82 yıl sonra, adanın son yerli liderinin torunu Helena Pagano, Japonya hükümetinden tazminat talep ediyor.

Pagano, Associated Press'e verdiği demeçte, Japon işgali sırasında büyük büyükbabası Mike Hodikoff ve diğer adalıların yaşadığı acıların hesabını sordu. İşgal sonrası Japonya'ya götürülen Hodikoff'un da aralarında bulunduğu 41 kişinin 22'sinin açlık ve tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Ağustos ayında Attu'yu ziyaret eden Pagano, adada Japon yetkililerin askeri kalıntılar aradığını gördüğünü ancak bu durumun saygısızlık olduğunu ifade etti. Kalıntıların Attu sakinlerine ya da ABD askerlerine ait olabileceğini dile getiren Pagano, adada kamp kurup yatmanın kendisini 'muhtemelen ilk geceleyen Attu'lu' olarak hissettirdiğini vurguladı.

Pagano, “Gerçekten sakin ve huzurlu hissettim,” diyerek gezisi sırasında tazminat talebinin öneminin daha da arttığını belirtti. Ayrıca, 'travmanın ağırlığının hala hissedildiğini' vurguladı ve ek tazminat ödemesi gerektiğini savundu. 1951'de imzalanan San Francisco Anlaşması'nın yeni tazminat taleplerine engel oluşturmadığını ileri sürdü.

Pagano, Japonya'dan sadece tazminat değil, Alaska'daki Attu geleneklerini tanıtan bir kültür merkezi için yatırım ve adada eski askeri malzemelerin çevre temizliği için iş birliği talep etti. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı yetkilileri, kendilerine yeni bir tazminat talebi ulaşmadığını bildirdi.

Yetkili Sato Yoşitaka, 1951’deki anlaşma dahil birçok düzenlemenin tazminat sorunlarını çözdüğünü ve kalıntı araştırmalarının ABD'nin kontrolünde olduğunu belirtti. Ayrıca, Alaska'ya taşınan kalıntı numunelerinin Japon olduğu tespit edilirse DNA testleri için Japonya'ya gönderilebileceğini vurguladı.

Attu Adası, savaş dönemi Japonya'nın Kuzey Pasifik Okyanusu'nda işgal ettiği en ücra bölgelerden biriydi. 1942'de adayı işgal eden Japon kuvvetleri, adalıların yaşamını derinden etkiledi. Pagano'nun büyük büyükbabası Mike Hodikoff'un da aralarında bulunduğu 41 kişi, Japonya'nın Hokkaido bölgesinde alıkonulmuş ve yetersiz beslenme yüzünden can vermişti. 1943'te ABD kuvvetleri adayı geri almak için harekat başlattı, bu savaşta 2,500'den fazla Japon askeri ve 550 ABD askeri hayatını kaybetti.

Savaş sonrası yeniden inşa maliyetleri nedeniyle hayatta kalan Attu sakinlerinin adaya dönüşüne izin verilmedi. Birçok kişi, 320 kilometre uzaklıktaki Atka Adası'na yerleştirildi. Esareti yaşamış son Attu sakini ise geçen yıl hayatını kaybetti.

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