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Audi Brüksel Fabrikası Kapanıyor: Çalışanlara İki Kat Tazminat Müjdesi

Audi, Brüksel fabrikasının kapanması sürecinde çalışanlarına kıdem tazminatının iki katını ödeyecek.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 00:24
Audi Brüksel Fabrikası Kapanıyor: Çalışanlara İki Kat Tazminat Müjdesi

Audi Brüksel Fabrikasında Çalışanlar için Tazminat Anlaşması

Alman otomobil üreticisi Audi, kapanacak olan Brüksel fabrikasının yönetimi ile işçi sendikaları arasında yapılan görüşmelerde önemli bir anlaşmaya vardı. Bu sosyal plan kapsamında, çalışanlara yasal olarak ödenmesi gereken kıdem tazminatının iki katı verilecek.

Tazminat Miktarları ve Çalışan Hakları

Belçika basınına yansıyan bilgilere göre, fabrikanın kapanma tarihi şubat sonu olarak belirlendi. Anlaşma çerçevesinde, 30 yıllık kıdemi olan çalışanlar, pozisyonlarına ve maaşlarına bağlı olarak 200 bin ile 400 bin avro arasında brüt tazminat alacaklar.

Fabrikanın Kapanış Sebepleri

Audi'nin Brüksel fabrikası, geçtiğimiz yılın temmuz ayında, lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretiminde görülen talep düşüşü nedeniyle yeniden yapılanmaya gitme kararı aldı. Audi, bu modellerin üretimine Meksika'da devam etme planını duyurdu.

Audi yönetimi, 2024 Eylül ayında Volkswagen Grubu'nun Brüksel'deki fabrikaya hiçbir model tahsis etmeyeceğini belirtti. Bu durum, fabrika çalışanlarını ve sendikaları oldukça rahatsız etti.

Yeni Yatırımcı Arayışları

Fabrikanın geleceği belirsizliğini korurken, Audi Brüksel fabrikası için yeni yatırımcılar aramaya başladı. Ancak, bu süreçte 20'den fazla yatırımcı ile görüşmeler yapılmasına rağmen uygun bir alıcı henüz bulunamadı. Nihayetinde, Audi'nin Brüksel'deki fabrikası şubat sonunda kapanacak.

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