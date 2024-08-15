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AUKUS Anlaşmasıyla Savunma Sanayi İhracatı Kolaylaşıyor

Avustralya, ABD ve İngiltere, AUKUS anlaşması çerçevesinde savunma sanayi ihracatını kolaylaştırmak için yeni adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:38
AUKUS Anlaşmasıyla Savunma Sanayi İhracatı Kolaylaşıyor

AUKUS Anlaşmasına Yeni Bir Adım

Nükleer denizaltı teknolojisi işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının tarafları olan Avustralya, ABD ve İngiltere, savunma sanayi ihracatını artırmak amacıyla önemli bir hamle gerçekleştirdi.

İhracat Kurallarında Değişiklik

ABC News’da yer alan bilgilere göre, bu üç ülkenin "savunma sanayi ticaretini kolaylaştırmak" için oluşturduğu yeni planın son aşamasına gelindi. Bu düzenlemeler ile, ABD'den Avustralya'ya silah ihracatı ile ilgili kısıtlamaların, gelecek ay itibarıyla kaldırılması bekleniyor.

Savunma İşbirliğinde Çığır Açacak Düzenlemeler

AUKUS kapsamında, bu ülkelerin askeri teknolojilerini paylaşmayı hedeflediği vurgulandı. Mevcut ABD Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR), bu ülkeler arasındaki yakın işbirliğini olumsuz etkiliyordu. 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen yeni uygulama ile savunma ihracatında büyük artış olması öngörülüyor.

Avustralya Savunma Bakanı'ndan Değerlendirme

Richard Marles, bu önemli düzenlemelerin savunma ticareti ve işbirliğini devrim niteliğinde değiştireceğini ifade etti.

Nükleer Denizaltı Malzemeleri Anlaşması

Öte yandan, Avustralya, 12 Ağustos'ta ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı malzemelerinin transferini ve bu alandaki gizli bilgi paylaşımını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

AUKUS’un Bölgedeki Etkileri

AUKUS anlaşması, Avustralya'yı "nükleer güce ulaşmadan önce nükleer denizaltılara sahip ilk ülke" konumuna getirmesi dolayısıyla bölgedeki gerginlikleri artıracağı yönünde endişelere yol açtı. Nükleer teknolojinin silahsız bir devlete aktarılması, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması açısından bir "boşluk" olarak değerlendiriliyor.

Başbakan Albanese'nin Savunması

Başbakan Anthony Albanese, yapılan eleştirilere yanıt olarak, Çin'in bölgedeki askeri gücünü büyük ölçüde artırdığını iddia ederek, bu nedenle anlaşmanın gerekliliğini savundu.

Eski Başbakan Keating'ın Eleştirisi

Eski Avustralya Başbakanı Paul Keating ise, AUKUS'un esas amacının Avustralya üzerinde askeri kontrol oluşturmak olduğunu belirterek, sonunda Avustralya'nın ABD'nin 51'inci eyaleti haline geleceğini ifade etti.

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