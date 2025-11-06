Auran Kozmetik Kayseri’de Kadın İstihdamında Öncü: Çalışanların yüzde 65'i Kadın

Kayseri merkezli Auran Kozmetik, çalışanlarının yüzde 65'ini kadınlardan oluşturarak üretim, Ar-Ge ve yerel iş birliklerinde kadın emeğini merkezine alıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:17
Auran Kozmetik Kayseri’de Kadın İstihdamında Öncü: Çalışanların yüzde 65'i Kadın

Auran Kozmetik Kayseri'de Kadın İstihdamında Öncü

Kayseri merkezli Auran Kozmetik, kozmetik sektöründe kadın istihdamına verdiği önemle fark yaratıyor. Şirketin toplam çalışanlarının yüzde 65'ini kadınlar oluşturuyor; kadın emeği üretimin, inovasyonun ve başarının merkezine alınıyor.

Yönetimden güçlü vurgular

Genel Müdürü Abdullah Karataş kadın istihdamının şirket kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak: "Kadınların iş gücüne katılımı, sadece bir istihdam politikası değil; aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk anlayışıdır. Kadın çalışanlarımızın azmi, disiplini ve yenilikçi bakış açısı, Auran Kozmetik’in bugün geldiği noktada büyük bir paya sahip. Biz her üretim hattında, her projede bu emeğin değerini görüyoruz".

Ar-Ge Sorumlusu Gizem Karataş kadınların özellikle yenilikçi ürün geliştirme süreçlerinde fark oluşturduğunu belirterek: "Kozmetik sektöründe kadınların duyarlılığı, estetik anlayışı ve detaylara verdiği önem, Ar-Ge süreçlerimizde büyük avantaj sağlıyor. Kadın mühendislerimiz ve kimyagerlerimiz, sadece formül geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda kadınların ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayan çözümler sunuyor".

Üretim Müdürü Fatma Kayaaslan ise kadınların üretimdeki rolünü şu sözlerle değerlendirdi: "Üretim sahasında kadınların titizliği ve işine olan bağlılığı fark oluşturuyor. Auran Kozmetik olarak her ürünümüzde kadın emeğinin gücünü hissediyoruz. Bu güç, sadece üretim kapasitemizi değil, kalitemizi de yükseltiyor".

Gelecek hedefleri ve yerel iş birlikleri

Auran Kozmetik, kadın istihdamını artırmayı uzun vadeli hedeflerinden biri olarak görüyor. Şirket, kadın girişimcilerle iş birliği yaparak yerli üretimi ve kadın emeğini destekleyen projelere öncülük ediyor.

Auran Kozmetik Hakkında

Kayseri merkezli Auran Kozmetik; yenilikçi ürünleriyle Türkiye’nin kozmetik sektöründe adından söz ettiren bir firmadır. 2025 yılında üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen firma, Ar-Ge yatırımlarıyla sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışını benimsiyor. Kadın istihdamına ve yerli üretime verdiği önemle sektörde fark oluşturan Auran Kozmetik, ’Güzelliğin merkezinde kadın emeği var’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ MERKEZLİ AURAN KOZMETİK; KADIN İSTİHDAMINA VERDİĞİ ÖNEMLE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE FARK...

KAYSERİ MERKEZLİ AURAN KOZMETİK; KADIN İSTİHDAMINA VERDİĞİ ÖNEMLE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE FARK OLUŞTURUYOR.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
2
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
3
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde
4
Grand İsias Otel Davası Ertelendi: Bilirkişi Raporu Sunuldu
5
Emlak Konut'un Kuzey Adalar Projesi: İstanbul'a 30 Milyar TL'lik Yeni Yaşam Alanı
6
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
7
İnegöl'de Motosiklet Çarpması: Genç Kadın Yaralandı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu