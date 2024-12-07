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Austin Tice'ın Annesi, Oğlunun Hayatta Olduğunu Açıkladı

Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın annesi, oğlunun hayatta olduğunu duyurdu ve Beyaz Saray'dan destek istedi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 00:22
Austin Tice'ın Annesi, Oğlunun Hayatta Olduğunu Açıkladı

Austin Tice'ın Hayatta Olduğuna Dair Umutlar Yeniden Yeşerdi

Suriye'de 2012 yılında kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın annesi Debra Tice, oğlunun hayatta olduğunu doğruladı. Tice, Beyaz Saray'dan oğlunun kurtarılması için bir kez daha yardım talebinde bulundu.

Debra Tice'ın Açıklamaları

Ulusal Basın Binası'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Debra Tice, güvenilir kaynaklardan elde ettikleri bilgileri paylaştı. Tice, "Hükümetimizin tüm kademelerinden teyit edilmiş önemli bir kaynağımız, 'Austin Tice hayatta' diyor. Austin şu anda iyi muamele görüyor, buna şüphe yok," ifadelerini kullandı.

Tice, bu süre içinde oğlunun kurtarılması için çaba gösteren herkese teşekkür etti ve bir gün oğlunun serbest kalacağına dair umudunu yineledi.

Beyaz Saray ile Görüşme

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Debra Tice'ın bugün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiğini açıkladı ve görüşmenin detaylarına inmeden, dünya genelinde kaçırılan Amerikalıların geri dönmesi için çalıştıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Biden'dan Çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, ağustos ayında Suriye hükümeti ve diğer yetkililere yönelik Tice'ın bulunması ve serbest bırakılması için yeniden çağrıda bulunmuştu.

Tice'ın Kaçırılması Süreci

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırılmıştı. Kaçırılmasından birkaç süre sonra, gözleri bağlı bir şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı. Ancak, kaçırılmasının sorumluluğunu üstlenen bir grup henüz ortaya çıkmadı.

2022 yılında, Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı; ancak şu ana dek net bir bilgiye ulaşılamadı.

Suriye'de 2012 yılında kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin...

Suriye'de 2012 yılında kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın annesi Debra Tice (sol 3), oğlunun hayatta olduğunu açıkladı ve Beyaz Saray'dan oğlunun kurtarılması için bir kez daha yardım istedi. Tice,Ulusal Basın Binası'nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Suriye'de 2012 yılında kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin...

Suriye'de 2012 yılında kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın annesi Debra Tice (sol 3), oğlunun hayatta olduğunu açıkladı ve Beyaz Saray'dan oğlunun kurtarılması için bir kez daha yardım istedi. Tice,Ulusal Basın Binası'nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

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