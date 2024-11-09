Austin ve Katz İlk Telefon Görüşmesini Gerçekleştirdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Austin'in Katz'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği ifade edildi.

Görüşmede, Austin, ABD'nin Lüban’da İsrailli ve Lübnanlı sivillerin sınırın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir anlaşma yapılmasına olan bağlılığını yineledi. Ayrıca, ABD'nin kendi vatandaşları da dahil olmak üzere tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

Son olarak, Austin, Gazze'deki insani koşulların iyileştirilmesi ihtiyacının altını çizdi.