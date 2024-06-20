Av tüfeğini almak isterken kendini vurdu! 9 yaşındaki kızın trajik sonu...

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, evde bulunan koltuğun altında saklanan av tüfeğini gören 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt, merakla tüfeği çıkarmaya çalıştı

Tüfeğin kazara ateş alması sonucu karnından vurulan Söğüt, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kübra Nur Söğüt'ü Feke Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen Kübra Nur Söğüt hayatını kaybetti.







KÜÇÜK KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işleminin ardından çocuğun cenazesi, yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'na götürüldü .Cenaze kılınan namazın ardından toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili araştırması sürüyor.