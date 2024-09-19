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Avcılar'da 4 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Midibüs Şoförü Tutuklandı

Avcılar'da bisikletli çocuğun ölümüne yol açan midibüs şoförü tutuklandı, kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:19
Avcılar'da 4 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Midibüs Şoförü Tutuklandı

Avcılar'da İçler Acısı Kaza

Avcılar'da meydana gelen üzücü bir olayda, 4 yaşındaki küçük Seyfican Taze'nin yaşamını yitirmesine neden olan midibüs sürücüsü tutuklandı.

Kaza Anı ve Sonrası

Dün öğle saatlerinde, annesi ve halasıyla birlikte dışarı çıkan Seyfican, Yeşilkent Mahallesi G-725'inci Sokak'ta bisikletiyle yolun karşısına geçtiği sırada, manevra yapan servis midibüsünün altında kaldı. Hızla Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun maalesef hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, midibüs sürücüsünü karakola götürdü. Sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay anının çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bilgisi edinildi. Bu görüntüler, kazanın detaylarını ortaya çıkarmak için araştırmalara dahil edilecek.

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