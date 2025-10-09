Avcılar'da Ağabeyini Öldüren Şüpheli R.D (25) Tutuklandı

Avcılar'da 26 Eylül'de evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Metin D'nin ölümüne ilişkin şüpheli R.D (25) yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 12:01
Avcılar'da 26 Eylül tarihinde Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta, evinin önünde silahla saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Metin D (32) ile ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Soruşturma ve deliller

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırının elektrikli skuter ile gerçekleştiğini ve saldırganın aynı araçla olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Görgü tanığı ve maktulün erkek kardeşi C.D'nin ifadesine başvuran ekipler, zanlı R.D (25)'nin daha önce 3 yıl önce maktulü zıpkın ve satırla yaraladığını, son iki yıldır ara ara eve gelip gittiğini ve saldırıdan yaklaşık 2 ay önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğünü bildirdiğini belirledi. İfadeler doğrultusunda, olay günü kardeşlerin tartıştığı ve R.D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Olayda kullanıldığı belirtilen tabanca, Avcılar'daki bir umumi tuvaletin tavan arasında bulundu.

Yakalama ve tutuklama

Ekiplerin çalışmalarında, zanlının kaçış güzergahı ve saklandığı yer belirlendi. Operasyon düzenlenerek yakalanan R.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, saldırı öncesi ve sonrasında şüphelinin skuterle hareket ettiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avcılar Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta 26 Eylül'de Metin D'nin (32) evinin önünde silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı. Ağabeyini silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

