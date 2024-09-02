Avcılar'da Bebek Ölümü: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Avcılar'da Bebek Ölümü Olayı

Avcılar'da, yeni doğmuş bir bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine, aralarında annenin de bulunduğu dört kişi gözaltına alındı. Olayın detayları ise hızla ortaya çıkıyor.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, bebeğin cesedi sabah saatlerinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne H.K. adlı kadın tarafından bırakıldı. Yapılan muayenelerde, yeni doğan erkek bebeğin maalesef hayata tutunamadığı belirlendi.

Şüphelilerin İfadesi ve Gözaltılar

Polis, H.K.'nin verdiği çelişkili ifadeler üzerine yaptığı çalışmalarda, bebeğin annesinin Yeşilkent Mahallesi 530. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan N.S. olduğunu tespit etti. Bu tespit sonrasında H.K. ile birlikte anne N.S. ve birlikte yaşadığı iki kadın gözaltına alındı.

Hastane ve Soruşturma Durumu

Anne N.S., tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma derinlemesine sürdürülmekte. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.