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Avcılar'da Bıçaklı Cinayet: Üç Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Avcılar'da bir kişiyi bıçaklayıp denize atan üç şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olay detayları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:50
Avcılar'da Bıçaklı Cinayet: Üç Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Olayın Gelişimi

İstanbul Avcılar'da, bir bıçaklama olayı sonrasında denize atılan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Ambarlı Sahili'nde 20 Temmuz tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar A. adlı şahıs, teknesinde bulunduğu sırada yanına gelen Eray A., Onur Ö. ve Hüseyin E. ile tartışmaya başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, kavga ile devam etti.

Bıçaklama ve Sonrası

Tartışma sonrası, Eray A. silahını çekerek Serdar A'yı göğsünden birden fazla kez bıçakladı. Yaralanan Serdar A, daha sonra Eray A. ve Onur Ö. tarafından denize atıldı. Ancak yaralı halde suya düşen Serdar A, yüzerek tekrar karaya çıkmayı başardı. Ne yazık ki kaçmaya çalıştığı esnada tekrar denize düştü.

Şüphelilerin Yakalanması

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu kritik olan Serdar A'yı hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, Serdar A. hayatını kaybetti. Olaydan sonra, zanlılar Eray A., Onur Ö. ve Hüseyin E. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların Suç Kayıtları

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin suç geçmişleri de dikkat çekti. Onur Ö.'nün 10, Hüseyin E.'nin 19, Eray A.'nın ise 8 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Üç zanlı, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi ve en kısa zamanda adaletin tecelli etmesi bekleniyor.

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