Avcılar'da Cinsel İstismar İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Avcılar'da Cinsel İstismar Olayı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 21 Temmuz Pazar günü, Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir plajın duş kabininde 13 yaşındaki M.A.'ya yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine şüpheli T.Ç. tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu cinsel istismar olayı ile ilgili olarak hemen bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Aynı gün içerisinde gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Tutuklama Kararı

Açıklamada, mahkemenin yürütülen soruşturma neticesinde T.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdiği ifade edildi. Olayın detayları ve soruşturma devam ediyor.