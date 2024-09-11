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Avcılar'da Düğün Konvoyu Trafiği Alt Üst Etti, 8 Kişiye Para Cezası

Düğün konvoyu yapan 8 kişi, trafikte aksama yaratmaktan 22 bin 770 lira ceza aldı. Emniyet ekipleri, sosyal medyadaki görüntüler üzerinden harekete geçti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:01
Avcılar'da Düğün Konvoyu Trafiği Alt Üst Etti, 8 Kişiye Para Cezası

Avcılar'da Düğün Konvoyu Cezası

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 8 kişi, toplam 22 bin 770 lira idari para cezası aldı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen olay üzerine harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı sürücülerin düğün konvoyu yaparak trafik akışını tehlikeye soktuğu belirlendi.

Şüphelilerin Tespiti ve Cezalar

Ekipler, plaka bilgileri doğrultusunda 5 sürücünün kimliklerini belirleyerek yakaladılar. Ayrıca, seyir halindeki aracın camından sarkan 3 yolcu da tespit edildi. Tüm bu kişilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 22 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

Ek Önlemler

Sürücülerden ikisinin ehliyetlerine ise 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca, 5 sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne gönderildi.

Bu olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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