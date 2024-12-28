Avcılar'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Hırsızlık Şüphelisi Avcılar'da Yakalandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 26 Aralık tarihinde Merkez Mahallesi'nde gerçekleşen evden hırsızlık olayı sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine polis, bölgedeki çalışmalara başladı.

Şüpheli Kaçmaya Çalıştı

Olay yerinden kaçan hırsızın, çatıya çıkarak izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak, kısa sürede yapılan devriye ve istihbarat çalışmaları sonucunda J.J.J.S. isimli şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Eşyalara Dikkat!

Yapılan aramada, şüphelinin üstünde ve sırt çantasında tablet, cep telefonu, saç düzleştirici ve geçersiz ibareli 8 adet 100 dolar bulundu. Bu bulgular, hırsızlığı gerçekleştirdiğine dair önemli kanıtlar teşkil etti.

Adliyeye Sevk Edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından J.J.J.S., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay, yerel halkta huzursuzluk yaratırken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi takdir topladı.

Avcılar'da, evden hırsızlık yaptığı şüphesi üzerine yargılamasına tutuklu devam edilen zanlının, üstünde ve sırt çantasında yapılan aramada, tablet, cep telefonu, saç düzleştirici ve geçersiz ibareli 8 tane 100 dolar ele geçirildi.