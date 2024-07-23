Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avcılar'da Hurdalıkta Yangın Çıktı

Avcılar'da bir hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yeri yoğun dumanla kaplandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:55
Avcılar'da Hurdalıkta Yangın Çıktı

Avcılar'da Hurdalık Yangını

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Tahtakale Mahallesi'nde yer alan bir metal geri dönüşüm sahasında, bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangına Müdahale

Yangının ardından olay yerine derhal itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi, yangının söndürülmesi için hızla olay yerine yönlendirildi.

Hava Koşulları ve Duman

Olayın gerçekleştiği alanı sarı dumanlar kaplarken, çevredeki vatandaşlar durumu endişeyle izliyor. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma içinde.

İşletmenin Durumu

Yangının meydana geldiği işletmenin bugün kapalı olduğu bildirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!