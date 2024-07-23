Avcılar'da Hurdalıkta Yangın Çıktı

Avcılar'da Hurdalık Yangını

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Tahtakale Mahallesi'nde yer alan bir metal geri dönüşüm sahasında, bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangına Müdahale

Yangının ardından olay yerine derhal itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi, yangının söndürülmesi için hızla olay yerine yönlendirildi.

Hava Koşulları ve Duman

Olayın gerçekleştiği alanı sarı dumanlar kaplarken, çevredeki vatandaşlar durumu endişeyle izliyor. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma içinde.

İşletmenin Durumu

Yangının meydana geldiği işletmenin bugün kapalı olduğu bildirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.